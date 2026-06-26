KKTC Alevi Kültür Merkezi, pazar günü, Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde "Aşure Lokması" etkinliği düzenleyecek.

KKTC Alevi Kültür Merkezi adına yapılan duyuruya göre Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yer alacak etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Etkinlikte Almanya’dan gelecek olan Pir Hasan Ali İçlek’in "hizmet yürüteceği", Zakir Cengizhan Arslan'ın sahne alarak deyişler söyleyeceği ifade edildi.

Geleneksel Aşure Lokması’nın Alevi öğreti inancında önemli bir yere sahip olduğu, 12 günlük Yas-ı Matem orucu bittikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitler için yapıldığı belirtildi.

Etkinliğin halka açık olduğu ifade edildi.