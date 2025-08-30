Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Yardımcılığına, MYK üyesi Neriman Kaşif, MYK üyesi Mehmet Aktunç ve Geçitkale- Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım atandı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Halen genel sekretere vekalet eden Lefkoşa milletvekili ve grup başkanvekili Ahmet Savaşan ile birlikte 4 Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından tüzük gereği görevlendirilmiştir” denildi.

Alınan MYK kararı uyarınca, Ahmet Savaşan, Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürütmeye devam edecek.