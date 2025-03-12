Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından Parti Meclisi (PM), bugün genel sekreterlik seçimi gündemiyle UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Tek aday olan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden partinin genel sekreteri seçildi.

Sarayönü’ndeki parti binasında saat 15.20’de başlayan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

- Üstel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 21 Eylül 2024’te Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının gerçekleştirildiğini, tüzük gereği önce köy ve mahalle örgütlerini yenilediklerini ardından da kurultayın yapıldığını ifade etti.

Kurultayda parti meclisi üyelerinin de seçildiğini kaydeden Üstel, bir süre sonra partinin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nda görev yapacakların Parti Meclisi'nde seçildiğini, bu doğrultuda seçimlerin tamamlanması adına bugün genel sekreterlik seçiminin yapıldığını dile getirdi.

Hasipoğlu’nun üçüncü kez partinin genel sekreteri seçildiğini ifade eden Üstel, kendisine görevinde başarılar diledi.

Hükümet olarak bundan sonraki süreçte neler yapacakları konusunda hem MYK hem de PM’de konuştuklarını belirten Üstel, “KKTC vatandaşlarına teşvik primi veriyorduk. Bu sene yaptığımız açılım da, sektör gözetmeksizin ‘Sosyal Sigorta Prim Desteği’ vereceğiz.” dedi.

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana kadınların iş hayatına daha çok katılabilmesi, girişimciliği daha çok ön plana çıkarmaları ve kendilerini teşvik etmek amacıyla prim desteği veriyorduk. Biz o konuda da yeni bir açılım yaptık. KKTC vatandaşı kadınlarımız hangi sektörde çalışırsa çalışsın, sektör gözetmeksizin kendilerine yüzde yüz teşvik primi vereceğiz.” ifadelerini kullanan Üstel, ayrıca kadınların iş hayatına kazandırılması için düşük faizli 500 bin TL’lik kredi paketi hazırladıklarını söyledi.

Geri kalan sektörlere Sosyal Sigorta Prim Desteği’ni vermeye devam edeceklerini dile getiren Üstel, “Ne zaman ekonomimiz istediğimiz bir noktaya gelir, yine sektör temsilcileriyle bir araya gelip bunları değerlendireceğiz.” diye konuştu.

-Cenevre

17-18 Mart tarihlerinde yapılacak olan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısı için Cenevre’de olacaklarını kaydeden Üstel, yapılacak görüşmeleri yakından takip edeceklerini kaydetti.

“Bizim Kıbrıs konusundaki görüşümüz, her zamanki gibi, ‘iki egemen ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet’… Bu doğrultuda görüşmelere gidiyoruz.” diyen Üstel, görüşmelerde nelerle karşılaşacaklarını hep birlikte göreceklerini ifade etti.

- Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, bugün Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu’nun toplandığını ifade etti.

Bütün teşkilat seçimlerinin daha önce tamamlandığını belirten Hasipoğlu, bugünkü seçimde tek aday olarak yeniden parti meclisinin kendisine bu görevi verdiğini söyledi.

2021’den bu yana bu görevi yaptığını dile getiren Hasipoğlu, “Üç kez üst üste partinin genel sekreteri seçildim. partimize, devletimize ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

-Karma oyun kaldırılması

Pazartesi günü Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Cenevre’de olacaklarını kaydeden Hasipoğlu, ayrıca bugün Parti Meclisi'nin "karma oyun kaldırılmasıyla" ilgili oy birliğiyle karar aldığını da açıkladı.