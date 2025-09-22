Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt İlçe Kadın Kolları, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ‘Atak’ başlığı altında ilçe yönetimi ve köy kadın örgüt başkanlarıyla toplantı düzenledi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kadın Kolları Seçim Komite Başkanı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik i Bakanı Şerife Ünverdi yanında, partide daha önce önemli görevlerde bulunmuş kadın temsilciler katıldı.

UBP Güzelyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, toplantıda yaptığı konuşmada 19 Ekim’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC’nin gelecek 5 yıldaki ‘atak diplomasisi’ iş birliği ile daha da emin adımlarla isminin dünyaya duyurulacağını söyledi.

Hükümetin Güzelyurt bölgesine verdiği değerden ve bölgenin gelişimi için gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bahseden Beyatlı, geleceğe emin adımlarla yürümenin ve geleceğe imza atmanın Ulusal Birlik Partisi’nin temel misyonu olduğunu belirtti.

Beyatlı, yapılan yatırımların bölgeye verilen değerin anlamını ifade ettiğini dile getirdi.

Beyatlı, bölgeye Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakış açısının yoğunlaşmasının temelinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iyi diyaloglarının meyvesinin ve Başbakan Ünal Üstel’in istikrarlı duruşunun olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan kadınların cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi motivasyonlarının yüksek olduğu ve 19 Ekim’in kazanılacak zafer için UBP Güzelyurt ilçe kadın kollarının her eve girmeye hazır oldukları belirtildi.