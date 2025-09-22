Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) iş birliğinde, Yeniboğaziçi’nde sahil temizleme etkinliği düzenlendi.



AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen ve tüm AB ülkelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen #EUBeachCleanup (AB Sahil Temizleme Kampanyası) kapsamındaki etkinlik çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum aktörleri ve çeşitli paydaşların katılımıyla dün gerçekleştirildi.

AB Bilgi Merkezi Ekip Lideri Birol Urcan ve MASDER Başkanı Serdar Atai’nin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte sahil temizliğinin önemi ve çevre duyarlılığında bireysel inisiyatifin rolü vurgulandı.

Serdar Atai’inin karasal kirlilik ve deniz atıkları konusunda gerçekleştirdiği bilgilendirici sunumun ardından sahil temizliğine başlandı ve hedeflenen alan temizlendi.

Deniz ve sahil kirliliğinin aciliyetine dikkat çeken etkinlik, Kıbrıs Türk toplumunda denizleri ve denizlerde yaşayan canlı türlerini korumaya yönelik ortak çabaları da teşvik etti.