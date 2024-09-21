Yeni Azerbaycan Partisi, Parti Dış İlişkiler Başkanı Ramil Hasan, KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu, öyle de kalacağını kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, Kıbrıs Türkü'ne her daim var olan kayıtsız ve şartsız desteklerini vurgulayarak, KKTC’nin tanınması için hep birlikte, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ala, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında ülke politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı’nda Yeni Azerbaycan Partisi, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devleti Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ramil Hasan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuştu.

Ramil Hasan ve Efkan Ala, konuşmalarında, Kurultay’ın hayırlı olmasını dileyerek, adaylara başarılar diledi. Konuşmacılar, Türkiye ve Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu ve haklı mücadelenin dünyaya duyurulmasında destek olacağını vurguladı.

-Hasan

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ramil Hasan konuşmasına herkesi selamlayarak, başladı, Azerbaycan’dan sevgi ve selamları iletti.

KKTC’ye canı ve kanıyla bağlı olduğunu dile getiren Hasan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de söylediği gibi KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır, öyle olarak da kalacaktır” dedi.

Ramil Hasan, Aliyev’in, “Bizim başka bir yuvamız, yurdumuz, evimiz yoktur. Bizim tek evimiz var, o da Türk dünyasıdır. Türk dünyasının en nadide parçalarından birisi de KKTC’dir” sözlerini de hatırlattı.

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nda kendi adıyla, resmi gözlemci statüsüyle yerini aldığını ifade eden Hasan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Yeni Azerbaycan Partisi, AK Parti ve UBP arasında tarihi bir iş birliği protokolü imzalandığına da dikkat çeken Hasan, UBP Kurultayının başarılı geçmesini diledi.

Hasan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in, Azerbaycan ziyaretlerinde, resmi devlet protokolüyle kabul edilmelerinin de ilişkilerin geldiği noktanın "en mükemmel örneği" olduğunu söyledi.

Ala

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, "KKTC’nin kuruluşunun temel taşlarından biri, Kıbrıs Türk halkının halklı davasının önde gelen savunucusu" olduğunu belirttiği Ulusal Birlik Partisi'nin Kurultayı’nda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ala, Kıbrıs Türkü'ne her daim var olan kayıtsız ve şartsız desteklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı nice haksızlıklar ve badireler karşısında yılmadan verdiği egemenlik ve özgürlük mücadelesinin en değerli eseri olan KKTC’nin her geçen gün güçlenmesinin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu kaydetti.

“Bugünlere ulaşabilmek için tek vücut olarak büyük zorluklara göğüs gerdik.” diyen Ala, haklı mücadelede elde edilen kazanımları daha da ileri götürecek güç ve kararlılıkta olduklarını vurguladı.

Milli dava olan Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıktıklarına kaydeden Ala, bugün dünyada yaşanan çatışmalara değinerek, uluslararası kuruluşların çaresizliğine dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere yola çıkacağını hatırlatan Ala, Erdoğan’ın geçmiş genel kurullarda yaptığı konuşmaları hatırlatarak, yaşanan gelişmelerin Erdoğan’ın sözlerinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

- "Toprak ve irademize müdahale edilmesine izin vermeyiz”

Bu gelişmeleri dikkate alarak ülke politikalarının belirlenmesinin ve gözden geçirilmesinin vazgeçilmez olduğu vurgusu yapan Ala, “Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkının ve hukukunun çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi.

Bu yıl 50’nci yılının kutlandığı Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü’ne huzur, güvenlik, istikrar, adanın tümüne ise barış getirdiğini belirten Ala, Barış Harekatı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığının en açık tezahürü olduğunu söyledi.

Ala, kimsenin toprağında ve iradesinde gözlerinin olmadığını ancak kendi toprak ve iradelerine de müdahale edilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Kurucu liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile milli dava uğruna şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını kaydeden Ala, “Küçük ve Denktaş’ın belirlediği yolda ilerlediğimiz de çok açık olarak ortada ve dünyanın gözü önündedir.” ifadeleri kullandı.

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat halkına alacak şekilde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının kendilerinin en temel öncelikli meselelerinden biri olduğunu kaydeden Ala, şöyle devam etti:

“Bu mesele geçmişi ve geleceğiyle sahiplendiğimiz milli davamızdır.

En başından itibaren KKTC ile birlikte Kıbrıs meselesinde çözüm eksenli bir siyaset yürütüyoruz.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkını hak ettiği mertebeye ulaştırma gayreti içerisinde çabalarımızı sürdürüyoruz.”

_ “Adil ve kalıcı çözüm ancak adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür”

Tüm bu çabalara rağmen Rum tarafının adayı eşit ortak sahipleri Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesinden dolayı bir sonuca ulaşılamadığını belirten Ala, tarihin bunu kendilerine açıkça gösterdiğini söyledi.

“Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür.” diyen Ala, gerçeğin adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu kaydetti.

Ala, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tescil edilmesi çözümün anahtarı olacaktır.” dedi.

KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlamasının da kendileri için öncelik olduğunu belirten Ala, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona desteklerini yineledi.

Çabalarının KKTC’nin tanınması yönünde devam edeceğini kaydeden Ala, “Birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla yürüttüğümüz bu yolda başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır.” diye konuştu.

Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk Devletleri ile KKTC arasında başlayan temasları hatırlatan Ala, Türk ulusunun birer parçası olarak karşılıklı desteğin asli sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Ala, Kıbrıs Türklerinin geleceğe güvenle bakmasının her şeyden önemli olduğunu belirterek, mali yardımların yanında, insani ve teknik desteğe de devam edeceklerini söyledi.

Son yapılan projelerden örnekler veren Ala, Kıbrıs Türklerinin teslim olmasını arzu edenlerin sonsuza kadar beklemeye devam edeceklerini ya da adadaki gerçekleri kabul edeceklerini ifade etti.

Ala, Kurultay’ın hayırlara vesile olmasını diledi.