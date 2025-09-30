Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı seçimine yönelik oluşturulan Merkez Seçim Komitesi’nin genişletilmiş toplantısını Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında yaptı.

UBP’den verilen bilgiye göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Sekreter Vekili Dr. Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, MYK ve PM üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkanları yanı sıra Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ali Çetin Amcaoğlu ve Merkez Kadın Kolları Başkanı Şerife Ünverdi ile merkez seçim komitesi üyeleri katıldı.

-UBP, “Dijital Dönüşüm” hamlesini resmen başlattı

Açıklamada, yarım asrı aşan siyasi birikimini dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturan UBP’nin “dijital dönüşüm” hamlesini resmen başlattığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni süreçte, parti üyeleri ve vatandaşlarla bağın daha güçlü, hızlı ve etkileşimli kurulmasının hedeflendiği de ifade edildi.

Yeni açılan web sayfasıyla- www.ubp.org.tr - siyasi faaliyetlerden güncel haberlere, eğitimlerden etkinliklere kadar pek çok içeriğin tek çatı altında toplandığı da belirtilen açıklamada, parti yönetimi, “Artık her şey sadece bir dokunuş uzağınızda” vurgusuyla vatandaşlara kolay erişim imkânı sunuyor.

-Cumhurbaşkanı Seçim Takvimi seçmenin cebinde

Dijital dönüşüm paketininde Etkinlik Bilgi Sistemi'nin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu sistem sayesinde partililer ve vatandaşların etkinlikleri anında öğrenebileceği, kolayca katılım sağlayabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, halkla güçlü etkileşimin somut bir göstergesi olacak bu sistemin, web sayfası üzerinden ilk kez Cumhurbaşkanı Seçim Takvimi- www.secim.ubp.org.tr - ile birlikte hayata geçirildiği de belirtildi.