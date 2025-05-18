Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda mücadele verdiğini belirtti.

Küçük açıklamasında, 19 Mayıs’ın yalnızca Türk milletinin kaderini değil, mazlum milletlerin ayağa kalkış yolunu çizdiğini kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı da tarih boyunca Atatürk’ün gösterdiği yoldan hiç sapmamış, bağımsızlık mücadelesinde onun ilkelerini rehber edinmiştir." dedi.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yol gösterici ışık olduğunu ifade eden Küçük, gençliğin Atatürk’ün mirasına sahip çıkarak bilime, teknolojiye ve eğitime yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Küçük, "Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Atatürk’ün izinden gitmeye devam edecektir" diyerek, Atatürk’ün gençliğe yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andığını ifade eden Küçük, "Gençliğin gücüyle daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz" diyerek mesajını tamamladı.