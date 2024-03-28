UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bir üniversiteden “rüşvet” aldığına dair iddiaların gündeme getirilmesinin ardından bugün Kıbrıs Genç Tv’de Muazzez Gazihan’ın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Öztürkler veremeyecek hesabı olmadığını söyledi…“Ben itibarımı halktan, ahlaki terbiyemi ailemden ve öğretmenlerinden aldım, Doğuş Derya'dan değil” dedi.

İlgili izni benim verme yetkim yok diyen Öztürkler “bu şikayet üzerine ben arandığımda milletvekiliydim ve paşa paşa gidip polise ifade verdim. Bizzat her şeyin araştırılması da talep ettim. Polis kurumumuzda tüm ayrıntılarıyla konuyu soruşturmuştur" diye konuştu.

Öztürkler, “Yedi yıl boyunca onurumla görev yaptım. Tüm üniversitelerden de açıklama bekliyorum.”Dedi.

Alnım açık kendi kişisel menfaatim için tek bir kuruşum yok diyen Öztürkler, “bahse konu görüntüler halka açık bir restaurantta ilgili kişinin kendi yazmış olduğu kitaplarını bana verirken gayet doğal çekilen görüntüler” ifadelerini kullandı.

DERYA'DAN YENİ SORULAR

Öztürkler'in açıklaması sonrasında Doğuş Derya sosyal medya üzerinde bir dizi soruyu gündeme taşıdı. "Eğer Polis her türlü soruşturmayı yaptıysa, bu soruşturmada kimlerin ifadelerine başvurulmuştur? Soruşturma tamamlanmış mıdır yoksa hâlâ devam etmekte midir?" diye soran Derya, ayrıca yanıt bekleyen şu soruların altını çizdi:

"Eğer ortada Ziya Öztürkler’in ifade ettiği gibi kendisine hediye edilen pakette sadece kitap varsa, bu paket neden otoparkta arabanın bagajına yerleştirilmiştir? Soruşturma tamamlanmış ise polis hangi bulgulara ulaşmıştır? Eğer bu bulgular Ziya beyin iddia ettiği gibi mesnetsiz ise, Ziya Öztürkler kendisine iftira attığını iddia ettiği kişiler hakkında şikayetçi olmuş mudur?"