Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısın ardından UBP Parti Meclisi (PM), UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Sarayönü’ndeki parti binasında saat 16.20’de başlayan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da toplantının sonuna katılarak, konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, parti meclisi toplantısında iki konunun ele alındığını belirtti. Üstel, UBP’nin Genel Başkanı ve Başbakanlığını yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldığını kaydetti.

Üstel ayrıca kardeşçe yaşayan Kıbrıs Türk halkını kutuplaştırma girişimlerinin de toplantıda ele alındığını belirterek, bu sorunu, toplumu bölmeden, tüm görüş ve düşüncelere eşit mesafede kalarak çözme gayretini sürdürdüklerini söyledi. Üstel, herhangi bir tarafın herhangi bir tarafa yaşam biçimini dayatmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.