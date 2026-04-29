Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adaya Fransız askerlerinin konuşlandırılması girişimlerine karşılık, konuya itirazını, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) üzerinden Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere yolladığı mektupla dile getirdi.

TAM Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Diler Ertuğ ve beraberindeki partililer saat 14.30’da Ledra Palas sınır kapısına giderek mektubu BM yetkilisine teslim etti.

Burada basına açıklama da yapan Ertuğ, tüm uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki varlığı ve geçmişten gelen doğal haklarını tanımaya çağırdı.

Ertuğ, her iki yönetimin “insani amaçlar” öne sürerek silahlanmaya ağırlık vermesini endişe verici olarak niteleyerek, bunun Kıbrıs Türk ve Rum halkları arasındaki kırılgan ilişkileri daha da istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben kaleme alınan mektup, son dönemde Fransa ile Güney Kıbrıs yönetimi arasındaki gelişmeleri gündeme taşıdı. TAM Parti tarafından gönderilen mektupta, söz konusu iki yönetimin “insani amaçlar” gerekçesiyle attığı adımların giderek daha endişe verici bir boyut kazandığı ifade edildi.

Mektupta, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının varlığını ve adanın tamamı üzerindeki haklarını tanıma çağrısı yapıldı. Mektupta ayrıca, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve refahının tartışmaya açık olmadığına da işaret edildi.