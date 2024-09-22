Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’nin belirlenmesi için oy tasnifi başladı. Tasnifin ardından oy sayımına geçilecek.

Ulusal Birlik Partisi’nin dün yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda Ünal Üstel'in Genel Başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından bugün Parti Meclisi’nin üyelerinin belirlenmesi için oyların tasnifi ve sayımı yapılıyor.

Oy sayma işlemi, saat 15.00’te kurultayın yapıldığı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

TAK muhabirinin divan başkanı Mahmut Özçınar’dan aldığı bilgiye göre, parti meclisinin belirlenmesi için verilen oyların önce tasnifinin, ardından da sayımının yapılacağını söyledi. Özçınar, tasnif ve sayımda küçük ilçelerden büyüğe doğru gidileceğini de ifade etti.

Oy sayımının tamamlanmasıyla 122 aday arasından 70 kişilik Parti Meclisi üyeliğini kazanan isimler de belirlenmiş olacak.

Parti meclisi üyelerinin kesinleşmesinin yarını bulması bekleniyor.

-10 bin 134 üye oy kullandı

UBP’nin 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.

Dün sabah saatlerinde başlayan kurultayda, oy verme süresi saat 24.00’e kadar uzatılmış; genel başkanlık için oyların sayılması ise sabah 06.30 sıralarında tamamlanmıştı.

Halen UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de sürdüren Ünal Üstel’in (69) Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda, Üstel 6 bin 555, Taçoy 3 bin 284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Genel başkanlık için UBP Tüzüğü uyarınca, oy kullanan üyelerin salt çoğunluğunun oyunu almak gerekiyor.

Dünkü kurultaya oyların yüzde 65,8’ini almayı başaran 69 yaşındaki Üstel, iki yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek.

UBP Kurultayı’nda yüksek disiplin kuruluna Av. İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Dr. Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçilmişti.

-Geçmiş genel başkanlar

11 Ekim 1975’te Kıbrıs Türk siyasal hayatına katılan Ulusal Birlik Partisi’nde sırasıyla genel başkanlık yapanlar ve görev süreleri UBP internet sitesindeki bilgilere göre şöyle:

Rauf Raif Denktaş -(11 Ekim 1975 -3 Temmuz 1976)

Nejat Konuk -(3 Temmuz 1976 -2 Mart 1978)

Osman Nuri Örek -(18 Nisan 1978 -7 Ocak 1979)

Mustafa Çağatay -(7 Ocak 1979 -30 Kasım 1983)

Derviş Eroğlu -(18 Aralık 1983 -21 Kasım 2005)

Hüseyin Özgürgün -(21 Kasım 2005-Aralık 2006)

Tahsin Ertuğruloğlu -(16 Aralık 2006 -29 Kasım 2008)

Derviş Eroğlu -(29 Kasım 2008 -19 Nisan 2010 )

İrsen Küçük -(19 Nisan 2010 -31 Ağustos 2013)

Hüseyin Özgürgün -(31 Ağustos 2013 -31 Ekim 2018)

Ersin Tatar -(31 Ekim 2018 -9 Aralık 2020 )

Ersan Saner -(9 Aralık 2020 -1 Ekim 2021)

Faiz Sucuoğlu -(1 Ekim 2021 -8 Eylül 2022)

Ünal Üstel-(11 Eylül 2022-…)