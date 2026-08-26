AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Barcelona’nın Barça Academy Programı kapsamında Lefkoşa’da kamp düzenleme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Rum Yönetimi’ne organizasyonu engellemeye yönelik girişimlerden vazgeçme çağrısı yaptı.

Oktay, Barcelona’nın Lefkoşa tercihini, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona karşı atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Spor faaliyetlerinin adadaki gençlerin ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, “Kıbrıs Türk halkı, spor başta olmak üzere hayatın her alanında uluslararası toplumla buluşmayı hak etmektedir” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi’ne çağrıda bulunan Oktay, organizasyonu iptal ettirmeye yönelik girişimlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, sporun gençler arasındaki etkileşimi güçlendireceğine dikkat çekti.

Oktay, Türkiye’nin KKTC’nin spor dahil her alanda uluslararası temsiline destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.