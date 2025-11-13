Ulusal Birlik Partisi’nde Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel Girne, Lefkoşa ve Mağusa kadın kolları başkanlarını görevden aldığını açıkladı.

Uzun süredir ismi çok tartışılan Fatma Ünal, Girne Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürütmekteydi. Başbakan Ünal Üstel‘in yakın çalışma ekibi içerisinde yer alan Fatma Ünal, oldukça kalabalık bir seçim sürecinin ardından Girne kadın kolları Başkanlığı seçilmişti.

Öte yandan Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun ve Mağusa ilçesinden Yeşim Ünsalan Sefer ve Sevim Özdemir de görevden alındı.