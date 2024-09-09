Ulusal Birlik Partisi, düzenlediği etkinlikte ilçe kongresinde kazananlara mazbatalarını verdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in katıldığı etkinlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bazı bakan, milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.

Acapulco Otel’de gerçekleşen ve katılımın yüksek olduğu etkinlikte Üstel, partililere seslendi.

Geceye gösterilen yüksek katılımın kurultayın sonucunu belli ettiğini ifade eden Üstel, 21 Eylül’de yapılacak kurultaya tüm partililerin katılmasını istedi.

Bir yarış yaşanacağını ifade eden Üstel, buna rağmen birlik ve beraberlikle yola devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında göreve geldiği günden beri yapılan icraatları anlatan Üstel, Ercan Havaalanı başta olmak üzere, bugüne kadar yapılamayan icraatlara imza attıklarını belirtti.

Sağlık alanında da dev yatırımları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Üstel, hemen hemen he bölgede hastane ve sağlık kurumlarının güçlenmesi için adım attıklarını kaydetti.