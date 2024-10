UBP’nin 6 ilçe başkanı, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e destek verdi.

“Ulusal Birlik Partisi olarak, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in liderliğine yönelik tam desteğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.” denilen açıklamada, “Sayın Üstel’in yürüttüğü yapısal reformlar ve dev projeler, yalnızca bugünü değil, KKTC’nin geleceğini şekillendiren sağlam temelleri atmaktadır. Bu süreç, partimizin ve ülkemizin kalkınması için kritik bir dönüm noktasıdır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, bu başarıları gölgelemeye çalışan bazı odaklar ve çevreler bulunmaktadır. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki, Ulusal Birlik Partisi olarak, bu tür provokasyonlara ve yıpratma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Partimize ve liderimize zarar vermeye yönelik her türlü girişimi yakından takip ediyor ve bu girişimlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz. UBP, birliğini ve liderini hedef alan her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde savunmasını sürdürecektir. Her kim ki UBP’nin başarılarını engellemeye çalışıyorsa, sadece partimize değil, halkımızın geleceğine de zarar vermeye çalışmaktadır. Biz, bu tür oyunların farkındayız ve kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Güçlü UBP, güçlü KKTC hedefimiz doğrultusunda yolumuzdan sapmadan, halkımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak, bu başarıları gölgelemeye, partimizi ve liderimizi yıpratmaya çalışan çevrelerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etiklerini gayet net farkındayız.

“Partimize ve liderimize zarar vermeye çalışanlara gereken cevabı en net ve kararlı şekilde vereceğiz” denilen açıklamada, UBP olarak, bu tür yıpratma girişimlerine karşı asla boyun eğilmeyeceği ve her türlü spekülasyonun karşısında dimdik durulacağı ifade edildi.

İlçe başkanları, bu zorlu süreçte, Ünal Üstel’in liderliğinde, halkın ve devletin çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceklerini de kaydetti.