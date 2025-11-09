Polis raporuna göre dün ve bugün meydana gelen trafik kazalarının üçüne alkollü sürücüler neden oldu.

Polis dün gece ve bugün, ülke genelinde 6 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

-Girne’de alkollü sürücü yayaya çarptı

Girne’de dün 16.00 sırlarında, Oğuz Polat (E-35) 91 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 623 plakalı araçla, Mersin Caddesi’nde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırım üzerinde yürümekte olan Fidan Zeynallı’ya (K-26) çarptı. Yaralanan Fidan Zeynallı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü Oğuz Polat, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Güzelyurt’ta alkollü sürücü yoldan çıktı

Güzelyurt’ta dün 22.00 sırlarında, Murat Yılmaz (E-49) 197 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 548 plakalı araçla, Güzelyurt-Lefke ana yolunda, Aydınköy mevkiinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıkarak, elektrik direğine çarptı, araç sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de alkollü sürücü taş duvara çarptı

Girne’de bugün 00.30 sıralarında, Sezen Gökduman (K-30) 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PF 136 plakalı araçla Ecevit Caddesi’nde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan ikametgahın taş merdiven ve taş duvara çarptı, kazada araç tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde kaza

Lefkoşa’da dün, Rahmi Aziz Alemdar (E-87), yönetimindeki LP 915 plakalı salon araçla Bedreddin Demirel Caddesi’nden, Atatürk Caddesi’ne dönüşe geçtiğinde, orta refüj üzerine çıktı. Kazada yaralanan Rahmi Aziz Alemdar ve araçta yolcu olarak bulunan Zerrin Alemdar (K-77) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rahmi Aziz Alemdar göz servisinde müşahede altına alındı, Zerrin Alemdar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

-Paşaköy’deki kazada iki yaralı

Paşaköy’de dün 19.30 sıralarında, Saniye Yanar (K-26), yönetimindeki LD 485 plakalı salon araçla Eşref Bitlis Paşa Sokak’tan, Atatürk Caddesi'ne; ana yolda seyreden Fatma Gülce Çakır (K-22) yönetimindeki PT 633 plakalı salon araca yol hakkı vermeden çıkış yaparak PT633 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan PT 633 plakalı araç sürücüsü Fatma Gülce Çakır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi, söz konusu araçta yolcu olarak bulunan Batuhan Çayır (E-22) ise müşahede altına alındı. Saniye Yanar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza

Ayhan Şahmaran (E-64), bugün 10.00 sıralarında, yönetimindeki ZYR 204 plakalı salon araçla, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda seyrederken, Mevlevi çemberi yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.