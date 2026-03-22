Bostancı’da dün meydana gelen kazada, 12 yaşındaki Arda İneci scooterı ile otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gözü Güzel Sokak üzerinde, 12 yaşındaki Arda İneci scooter ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada kavşağa geldiği zaman dikkatsizce Orhan Derviş Hasan Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ali Ayrancıoğlu (E-56) yönetimindeki UT 024 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Arda İneci, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da dün Şht Mustafa Yerlioğlu Sokak üzerinde, Mehmet Hacıarif (E-47) 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan AA 722 Y plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan HR 143 plakalı araç sürücüsü Mehmet Hacıarif tutuklandı.

ARABA TAKLA ATTI 6 KİŞİ YARALANDI

Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu üzerinde bugün meydana kazada, araba takla attı, 6 kişi yaralandı.

Ahmed Sami (E-23), yönetimindeki GR 332 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Nizamoğlu Oto Galeri isimli iş yerini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü Ahmed Sami ile araçta yolcu olarak bulunan Rahaf Gamal (E-21), Musab Ahmed (E-22), Hassan Ahmed (E-21), Zainah Hassan (K-21) ve Jood El Hassan (K-19) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Jood El Hassan sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde, diğer yaralılar ise Acil Serviste müşahede altına alındı.