Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Yaşar Uğurşah, Hasan Özkural’ın ardından suçla bağlantısı bulunan Hüseyin Topaloğulları da tutuklandı. Zanlı Topaloğlu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Tevfik Altıoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, zanlının ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Topaloğulları’nın araçtan indiğini ancak Hüseyin Topaloğulları’nın koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde k Hüseyin Topaloğulları birlikte aralarında bin TL toplayıp, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelip, Göçmenköy’de Hasan Özkural ile buluşup uyuşturucu aldıklarını, geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı. Polis, Hasan Özkural’ın Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, Özkural’ın üzerinde yapılan aramada, cebinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL para tespit edilmiş olup emare olarak alındığını kaydetti. Polis, Özkural’ın diğer zanlılarla buluştuğunu ancak uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı. Polis, Hüseyin Topaloğulları’nın ise 21 Mart tarihinde Güzelyurt’ta ikametgahında yakalandığını kaydetti.

Polis, zanlı Özkural’ın tasarrufunda bulunan ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yanık sigaranın Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmesi gerektiğini, soruşturmanın devam etiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.