Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da dün çıkan yangınlar, hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Yenierenköy’de bir evin elektrik panosundaki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lefkoşa’da bir bankanın araç park yerinde, park halinde bulunan UJ 074 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangına çevredeki kişiler tarafından ilk müdahale yapılırken, olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında aracın motor bölümü zarar gördü.

Serdarlı’da ise bir evin mutfağında, aspiratör motorunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.

Yangına ilk müdahale ev sakinleri tarafından yapılmasının ardından, olay yerine giden İtfaiye ekipleri ise soğutma yaptı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.