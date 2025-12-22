21 Aralık 1961, Kıbrıs Türk tarihinde az bilinen ancak derin bir iz bırakan trajik bir gün yaşanmıştı.

Ankara’dan Lefkoşa’ya gitmek üzere havalanan İngiliz Avrupa Havayolları (BEA)’ya ait Havilland DH-106 Comet 4B tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra havada infilak ederek düştü.

Kazadan y çok az kişi sağ kurtulurken o isimlerden biri de Kıbrıs Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden Mustafa Hacıahmetoğlu olmuştu.

2015 yılındayapılanözelröportajda Hacıahmetoğlu, Havacı-Yazar İzzet Derkan’a bu olayı şöyle anlatmıştı:

“O dönemlerde av tüfeği ithalatı yapıyordum ve sık sık Ankara’ya gidip geliyordum.

1961’de Esenboğa’dan Lefkoşa’ya uçmak üzere havalimanına gittik. Uçağın 11.00’e kadar geciktiğini öğrendik…

Cemil’in kızı Ayşe beni fark etti; fazla eşyası vardı, yardım etmemi rica etti.

Uçağa bindik, o önde oturdu, ben ortalarda. Kalkıştan kısa bir süre sonra emniyet kemerlerinin bağlanması anons edildi. Çok geçmeden uçak patladı veAnkara Ulus’unüzerine düştü.

Ben kırık ve yanmış ellerimle kurtuldum. Ne yazık ki sadece iki Kıbrıslı Rum ve ben bu kazadan sağ çıkabildik.”

Havada infilak eden bu uçak, Ankara’dan Kıbrıs – Nicosia Uluslararası Havalimanı’na uçmak üzere havalanmıştı. BEA’nın(British European Airways), Comet 4B modeli o dönemAvrupa-Ortadoğu hattında kullanılan modern jetlerden biriydi; ancak bu uçuş tarihe bir trajedi olarak geçti.

SİYASET, MÜCADELE VE HALKINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Mustafa Hacıahmetoğlu sadece uçak kazasından kurtulan bir tanık değil; aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının siyasi tarihinde en uzun süre milletvekilliği yapan isimlerden biridir.

1960'ta, Türk Cemaat Meclisi Üyesi, 1970'te milletvekili olarak seçildi. 1976, 1981 seçimlerinde de milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983'te oluşan Kurucu Meclisin de üyesi idi. 1985 ve 1990 seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi'nden Girne milletvekili seçilerek Meclis'te görevini sürdürdü. 1992'de 9 kisinin UBP'den ayrılmasindan hemen sonra DP'nin kuruculuğunu da üstlendi. Miletvekiliği döneminde vekâleten Meclis başkanlığı ve cumhurbaşkanı vekilliği yaptı.

1993 erken seçimlerini Girne kazasında DP (Demokrat Parti)'den birinci sırada tamamlamasına rağmen milletvekilliği o dönemki hükûmet tarafından elinden alındı. KKTC de en uzun milletvekilliği yapmış kişiler arasında yer aldı.

TMT’de faal olarak görev alan Hacıahmetoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi döneminde Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının gelişimine büyük destek vermesiyle de büyük takdir toplayarak bu alanda da iz bıraktı.

1931 yılında doğan Mustafa Hacıahmetoğlu, 2017 yılında hayatını kaybetti.

21 Aralık’ın yıldönümünde, hem bir uçak kazasından mucizevi şekilde kurtulan hem de Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli tanıklarından olan Mustafa Hacıahmetoğlu’nu saygıyla anıyoruz.

Bu haber, 2015 yılında ROTAM 360 Moderatörü İzzet Derkan tarafından yapılan özelröportaj, History of Cyprus Turkish Aviation and Realities kitabı, tarih arşivi ve ilgili kaynaklar referans alınarak hazırlanmıştır.