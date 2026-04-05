Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin, ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 1915 araç sürücüsünden 293’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 37 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılan suçlar şöyle:

“128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 22’si alkollü içki tesiri altında, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i muayenesiz, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 4’ü sigortasız, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak; 6’sı trafik ışıklarına uymamak; 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak; 1’i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak; 3’ü ışık kullarına aykırı hareket ve 93’ü diğer trafik suçları.”