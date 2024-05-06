Ülke genelinde dün gerçekleşen trafik denetimlerinde 446 sürücü rapor edildi; 4 sürücü tutuklandı 26 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam bin 728 araç sürücüsünün kontrol edildiği kaydedildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“310’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 11’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 8’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 3’ü sigortasız araç kullanmak; 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak; 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

58’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”