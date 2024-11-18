Lefkoşa ve Girne’de bugün toplam 3 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Abdullah Parla Sokak’ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle dikkatsizce kaldırımdan caddeye inmeye çalışırken kazaya neden olan Hasan Erhan (E-69) yaralandı.

Kaza, Erhan’ın, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması ve o esnada Mehmet Özsezer (E-44) yönetimindeki TBN 780 plakalı otobüsle çarpışmışı sonucu meydana geldi.

Bisiklet sürücüsü Erhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

- Lefkoşa’da tır araç karşı şeride geçti. 4 araç hasar gördü, yaralanan olmadı

Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde saat 11.15 sıralarında meydana gelen kazada ise, TFU 113 plakalı tır araç ile çift şeritli yolun solunda güneye doğru seyreden Mustafa Bıçak (E-34), Jet Gaz isimli işletme önünde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Bıçak, gidiş ve gelişi ayıran bordür taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritte KV 690 plakalı salon araçla kuzeye seyretmekte olan İsmet İşlem (K-44), tırla çarpmamak için direksiyonu sola kırarak kaldırıma çarptı.

Kazada TFU 113 plakalı tır aracın dorsesindeki demir profiller ise çarpışmanın etkisiyle savrularak, tırın önünde duran Hüseyin Öksüzoğlu (E-27) yönetimindeki YN 052 plakalı salon araç ve ikinci şeritte duran Ali Kızıltaş (E-35) yönetimindeki MK 527 plakalı aracın arka kısmına çarparak maddi hasara neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

- Girne-Tatlısu anayolunda kaza

Girne - Tatlısu anayolunda saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü, dikkatsizliği sonucu önündeki araca çarptı. Kaza, Ali Karal’ın (E-35), YM 143 plakalı salon araçla Girne’ye doğru seyrettiği sırada H. Gül Market civarında önünde seyreden Cuma Çoban (E-50) yönetimindeki SG 239 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile YM 143 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuz Dereseven’in (E-43) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.

Polis, üç kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.