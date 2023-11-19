Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 402 araç sürücüsü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, 2 bin 302 araç sürücüsünün kontrol edildiği kontrollerde 224’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 106’sı da diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 402 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.