Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 656 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 435 sürücü rapor edildi. 23 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“122’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 35’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16'sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak ve 219’ü diğer trafik suçları.”