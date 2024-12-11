Ülkede bugün sabah saatlerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Çamlıbel- Girne Anayolu’ndaki kaza, Sevcan Baltacıoğlu'nun (K-49) LY 917 plakalı aracıyla saat 07.00 sıralarında doğuya doğru seyrettiği sırada önünde seyreden ve henüz sürücüsüyle plakası tespit edilemeyen aracı geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda meydana geldi.

Yönetimindeki aracın karşı şeritten gelen Timuçin Zorluoğlu (E-53) yönetimindeki TPY 745 plakalı minibüse çarpması sonucunda oluşan kazada yaralanan Baltacıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

- Uyarıcı levhalara dikkat etmeyen sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Onur Akkurt (E-44), yönetimindeki TUL 948 plakalı tır araçla önünde seyreden Fikret Özdemir (E-34) yönetimindeki 35 BYD 494 plakalı van aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Fikret Özdemir, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Kara ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kazalara ilişkin soruşturmaların devam ettiği bildirildi.