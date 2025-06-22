Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen gelirle alınan cihazlar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Servisi’ne teslim edildi.

LTB’den verilen bilgiye göre düzenlenen teslim törenine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, maraton sponsorlarından Atakom Ltd’i temsilen Süleyman Yıltan, Airtech Kıbrıs Ltd’i temsilen Hasan Çerkez, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i temsilen Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Flatro Ltd’i temsilen Fuat Beyar ve Good Food Trading’i temsilen Güner Ersen, LTB Müdür Muavini Münevver Atakan ve LTB Spor Kulübü üyelerinden Bülent Çıraklı, Tahir Hoca, Zehra Beyar ile Seden Tunççağ da katıldı.

-Harmancı: “Minik kahramanlarımızın her zaman yanlarında olma sorumluluğunu taşıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı törende yaptığı konuşmada, “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla koşulan Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yine on binlerce kişinin büyük bir dayanışma göstererek bir araya geldiğini söyledi.

Harmancı, “Cihazların kurulumları ve eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından hedeflediğimiz tıbbı cihaz yardımının üzerine çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Bu başarı tüm katılımcıların ve sponsorlarımızın ortak eseridir. Atletizm Federasyonumuzla birlikte bir marka haline getirdiğimiz Lefkoşa Maratonu aynı zamanda ülkemizde de dayanışmanın, paylaşmanın, el ele vermenin en somut, en önemli örneğini oluşturuyor. Biz sadece maratonda değil her zaman Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın yanlarında olma sorumluluğunu taşıyoruz.” dedi.

-Sayılı

Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı da LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis üyeleri, sponsorlar ve maratona katılarak katkı yapan tüm yurttaşlara teşekkür etti.

Sayılı, “Bağışlanan aletler çeşitli görüntüleme, film alma, ultrason çekme kan gazı ve serum cihazlarının bağışlanması minik kahramanlarımızın tedavilerine önemli katkılar sağlayacak. Bölümüm, kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına katkı koyan herkese tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.