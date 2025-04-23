Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yusuf yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Büyük Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta, milli birliğimizin,beraberliğimizin ve kenetlenmemizin hayati önemini hatırlamamıza vesile olmaktadır.

Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin göstergesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar oldukça önemlidir.” dedi.