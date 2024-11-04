Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu, Kuşadası’nda medya ve iletişim temalı programlara imza attı. Düzenlenen medya ve iletişim çalıştaylarının ardından Konfederasyon’un 2. Olağan Genel Kurulu da gerçekleştirildi. Konfederasyon Başkanı Şakir Gürel, medyada bağımsız bir çatı örgütlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek devlet ve kanun destekli bir yapının eksikliklerini vurguladı.

Başkan Gürel, “Bağımsız, özerk bir kurum gazetecilerin akreditasyonunu sağlamalı. Basın kuruluşları Samsun’da Emlakçılar Odası, Kahramanmaraş’ta Aktarlar Odası, Bursa’da Elektronikçiler Odası, Ordu’da Madeni Eşya ve Sanatkârlar Odası, Balıkesir’de Tuhafiyeciler Odasının üyeleri oluyor. Zira Türkiye’de Basın mensuplarının üye olabilecekleri bir odaları veya benzer bir meslek kuruluşları yok. Bu, sektördeki itibarsızlığımızın bir göstergesi” dedi.

-"Medya STK Enflasyonunu Azaltmak ve Güçlü Bir Çatı Oluşturmak İstiyoruz"

Şakir Gürel, 2012’de Ankara merkezli 7 kurucu dernekle federasyon olarak kurulan TİMEF’in, bugünkü Konfederasyon’un temellerini attığını belirtti. Gürel, “TİMEF’in temellerini attığı bu sivil toplum kuruluşu daha sonra 4 federasyonlu bir konfederasyona dönüştü. Şimdi ise bu genel kurul ile 4 federasyonlu yapı, 7 federasyonun üye olduğu bir konfederasyon haline geldi.” diye konuştu.

Üye aidatlarının sivil toplum kuruluşlarını ileri taşıyamayacağını ifade eden Gürel, “Biz sadece federasyon ya da konfederasyon olarak değil, derneklerimizin de projelerle faaliyetlerini yürütmesine önem veriyoruz. Medya STK enflasyonunu azaltmak ve güçlü bir çatı kuruluşu oluşturmak istiyoruz.” dedi. Gürel, medya alanında bir meslek birliği kurulmasının veya bir medya meslek yasasının çıkarılmasının zorunlu olduğunu da vurguladı.

-Medya Meslek Yasası Çağrısı

Gürel, Türkiye’de medyanın bağımsız bir akreditasyon mekanizmasına sahip olmamasının kalıcı çözümler sağlamadığını belirtti. Çeşitli illerde düzenlenen Anadolu Medyası Çalıştayları’nın medya meslek yasası gibi yapısal düzenlemelere dikkat çekmek için gerçekleştirildiğini söyleyen Gürel, bu çalıştaylardan elde edilen raporların ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Gürel, “Hazırladığımız raporları, siyasi partilerin genel başkanlarına, İletişim Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili gördüğümüz her yere ulaştırdık. Amacımız, gazetecilerin akreditasyonunu sağlayan veya iptal eden etkili bir medya sivil toplum kuruluşu oluşturmaktır. Bugün İletişim Başkanlığı bu görevi bir ölçüde yerine getiriyor; ancak sonuçta devletin resmi bir kurumudur ve bağımsız bir yapının sağladığı güveni tam olarak karşılayamaz. Devletin kurumları da işin içinde olabilir, ama gazetecilerin akreditasyonunu bağımsız bir kurum sağlamalı.” dedi.

-“Meslek Birliği Kurulmadan Medyanın İtibarı Sağlanamaz”

Gürel, Türkiye’nin çeşitli illerindeki meslek odalarını örnek vererek medyanın da benzer bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Gazeteciler Samsun’da Emlakçılar Odası, Kahramanmaraş’ta Aktarlar Odası, Bursa’da Elektronikçiler Odası, Ordu’da Madeni Eşya ve Sanatkârlar Odası, Balıkesir’de Tuhafiyeciler Odasına üye oluyor. Zira medya sektöründe benzer bir meslek kuruluşu yok. Bu, itibarımızın ne kadar zedelendiğinin bir göstergesi,” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

-VIII. Anadolu Medyası Çalıştayı ve Diğer Projeler

Konfederasyon, etkinlik kapsamında “Türk Dünyası Medya ve İletişim Birliği Bağlamında VIII. Anadolu Medyası Çalıştayı”nı düzenledi.

NTV Dış Haberler Editörü Ahmet Yeşiltepe’nin konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda medya ve iletişim alanında derneklerin, federasyonların ve konfederasyonların önemi vurgulandı.

TİMEF Proje Etkinliği çerçevesinde “Medyanın Deprem ve Afet Dili Çalıştayı” da gerçekleştirildi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Mimar Nihat Şen, çalıştayda afetlere dair medyanın daha etkin bir dil geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

-Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu’na Yeni Katılımlar

İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF), Orta Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (ORKAR) ve İstanbul Gazeteciler Federasyonu (İGAFED)’nin katılımıyla, Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu’nun kurucu federasyon sayısı 7’ye ulaştı. Bu genişlemeyle Konfederasyon, medya sektöründe daha güçlü bir temsiliyet sağlamayı amaçlıyor.

Genişleyen Konfederasyon’un yönetim kurulunda Şakir Gürel, başkan olarak yer alırken, Sultan Tapdık, Nizamettin Bilici, Menderes Demir, Muradiye Ergin, Ersin Bebek, Hüseyin Kömür, Utku Demiröz, Adnan Onay, Hasan Eraslan, Mustafa Alyaz, İsmail Kahraman, Erdoğan Erdoğdu, Mehmet Yazıcı, Bahtiyar Kahveci, Ümit Babacan, Burcu Akkaya, Adil Koçalan, Mesut Demir, Yavuz Yılmaz ve Funda Altaş yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildi.

Denetleme Kurulu’nda Şahin Özer (Başkan), Sefai Uzunyurt (Başkan Y.), Erkan Ayçam, Rıdvan Can, Şerife Türkeş isimleri yer aldı.

Disiplin Kurulu’nda ise Mehmet Dalgıç (Başkan), Adnan ufuk Bulut (Başkan Y.), İsrafil Avcı, Cihan Çakır, Alihan Erbaş isimleri yer aldı.