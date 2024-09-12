Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 22’ncisi, 25 Eylül’de başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda yer alacak Festival, 25 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında olacak. 20 farklı konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak olan 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali biletlerine Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak biletfest.com ile gisekibris.com adreslerinden ulaşılabilecek.

Festival bu yıl, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla yapılacak.

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin programı ise şöyle:

25 Eylül - LBO "Latin Esintisi" Konseri

28 Eylül - Krzysztof Meisinger Gitar Resitali

30 Eylül - Hüseyin Altan Jazz Manouche Project

2 Ekim - Arman Ratip Piyano Resitali

5 Ekim - Tatiana Stupak Piyano Resitali

7 Ekim - Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio

10 Ekim - Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano

12 Ekim - Rauf Kasımov Piyano Resitali

14 Ekim - Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali

16 Ekim - 3 Basses Konseri

18 Ekim - KKTC CSO Konseri

22 Ekim - Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz

24 Ekim - Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian

31 Ekim - Fazıl Say Piyano Resitali

1 Kasım - Ian Maksin & Taliya Hafız

4 Kasım - Magnetic Faces Trio

7 Kasım - 3 Tenor Konseri

9 Kasım - Genç Piyanistler Resitali

13 Kasım - Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali

16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri.