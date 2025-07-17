Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’taki Kıbrıs zirvesinde yaptığı açıklamaların, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine verilen güçlü ve tereddütsüz bir destek olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’ta gerçekleşen Kıbrıs zirvesi çerçevesindeki açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu. Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü temasları hükümet olarak dikkatle takip ettiklerini ve tam destek verdiklerini belirtti.

Başbakan Üstel açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü temel alan duruşumuz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın sergilediği kararlılık, halkımızın haklı mücadelesinin güçlü bir yansıması olarak New York’ta da sürmektedir. Bu nedenle kendisine hükümetimiz adına bir kez daha tam destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Anavatan Türkiye’nin bu süreçte verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’taki açıklamasının, Türk tarafının kararlılığını yansıttığını vurguladı. Fidan’ın, “Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi kabul etmemiz söz konusu değil” sözlerini hatırlatan Üstel, bu ifadelerin Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine verilen güçlü ve tereddütsüz bir destek olduğunu belirtti.

Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik sürdürdüğü ekonomik, sosyal ve hukuki baskıların çözüm sürecine hizmet etmediğini kaydeden Üstel, adada kalıcı çözüm ve bölgesel istikrarın ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve statüsünün tanınmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Açıklamasında, "Artık yeni sözlerin söylenme zamanıdır. Şimdi, 50 yıldır sonuca hizmet etmeyen statükonun sürdürülmesi değil; adadaki gerçekleri esas alan yeni bir döneme girilmesinin vaktidir" diyen Üstel, Türkiye ile birlikte geliştirilen “iki devletli çözüm” vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü ve başarıya ulaşacağına inandığını vurguladı.