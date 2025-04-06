Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, oyuncu, yönetmen ve çevirmen Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vefatı "Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et." ifadesiyle duyurdu.

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

-Ahmet Levendoğlu kimdir?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül veren Levendoğlu, kurduğu Tiyatro Stüdyosu aracılığıyla; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de verdi.

Tiyatro odaklı kariyerine rağmen, zaman zaman televizyon projelerinde de yer aldı. Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son, Kara Ekmek gibi dizilerde rol aldı.