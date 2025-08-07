Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu Ümit Aktan hayatını kaybetti. Galatasaray Spor Kulübü taziye mesajı yayınladı.

Türk spor basınının unutulmaz seslerinden, eski futbolcu ve spiker Ümit Aktan yaşamını yitirdi. Galatasaray Kulübü, 14152 sicil numaralı üyesi olan Aktan’ın vefatıyla ilgili derin üzüntüsünü dile getiren bir taziye mesajı yayımladı.

Genç yaşlarda Galatasaray altyapısında futbola başlayan Ümit Aktan’ın kariyeri, talihsiz bir sakatlık sonucu kısa sürdü. Ancak futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde kendine özgü sesi ve anlatımıyla ekranlara damga vurdu. Yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Galatasaray Spor Kulübü açıklamasında, Aktan’ın sadece bir anlatıcı değil, zarafeti, bilgisi ve üslubuyla spora ve insanlara değer katan bir isim olduğuna dikkat çekildi.Kulüp, "Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.