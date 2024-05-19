Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, TC. Diyanet İşleri Başkanlığınca 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi”ne katıldı. 50 İslam ülkesinin katıldığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mayıs Pazar günü davetlilere Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği akşam yemeği ile başladı. Ünsal bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Dın İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde devam eden programda dört oturum yapıldı ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

“Ümmeti Tehdit Eden Aşırılıklara Karşı Ortak Bir Söylem ve Eylem Stratejisi” konulu oturumda sunum yapan Ünsal, “Yapılan soykırımın hiçbir insani gerekçesinin olmadığını, bu zulmün sona ermesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ancak 150 yıl öncesinden planlanan ve aşama aşama hayata geçirilen bu işgal ve katliâmın adeta dördüncü evresine gelmiş bir kansere benzediğini dolayısıyla asıl yapılması gerekenin şimdiden muhtemel Gazze’lerin nereler olabileceğini tespit ve erkenden gerekli tedbirleri almak olduğunu” belirtti.

Suçla mücadelede kişinin önce kendine düşeni yapmasının daha sonra evini ve ailesini emperyalizmin baskısından kurtarmasının önemine değinen ÜNSAL, varlığa, özgürlüğe, inanca ve devlete savaş açan kimselerle mücadelede stratejinin, lojistiğin, istihbaratın ve Allah’la olan bağın önemine vurgu yaptı.

Çatalca Müftülüğünce düzenlenen programda da“Teopolitik Küresel Felaketlere Kur’an’ın Penceresinden Bakış” konu başlıklı bir konferans veren Ahmet Ünsal daha sonra yurda döndü.