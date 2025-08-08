Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, Erenköy Direnişi’ni, “Kıbrıs Türk halkının varoluş iradesini dünyaya haykırdığı bir kahramanlık destanı” olarak nitelendirdi.

Ünsaldı, direnişin 61. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yurt dışında eğitim gören yaklaşık 500 üniversite öğrencisinin öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e koştuğunu ve köy halkıyla birlikte sayı ve silah bakımından üstün düşman güçlerine karşı omuz omuza mücadele ettiğini vurguladı.

“Gözünü kırpmadan ölümün üzerine yürüyen gençlerin ve toprağını namusu bilen mücahitlerin destan yazdığı gün” olarak ifade ettiği 8 Ağustos 1964’teki direnişin, Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda esarete boyun eğmeyeceğini, özgürlüğü uğruna neleri göze aldığını gösterdiğini belirten Ünsaldı, bu destanın birlik, inanç ve cesaretle yazıldığını ifade etti.

Erenköy Direnişi’nin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki en hayati adımlardan biri olduğunu kaydeden Ünsaldı, bu mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün egemenlik iradesinin simgesi olduğunu kaydetti.

Mesajında mücahitleri, gazileri ve vatan uğruna can verenleri selamlayan Ünsaldı, özellikle Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i derin bir saygı ve minnetle andı; tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.