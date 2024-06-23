Girne’nin incisi Uptown Büyük Anadolu Otel misafirlerine eşsiz havuzu ile müthiş bir yaz keyfi sunuyor.

Girne’de Birinci Global’ın çalıştırdığı Uptown Büyük Anadolu Girne Oteline sıcak günde akın eden misafirler ve otelde konaklayan yurtdışından gelen konuklar gönüllerince bir gün geçirmenin tadını çıkardılar.

Kıbrıs’ın dayanılmaz sıcağında Uptown Büyük Anadolu Girne Otelin eşsiz büyük havuzunda serinleyen misafirler ayrıca nefif yiyecek ve içeceklerle güzel bir Pazar günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.