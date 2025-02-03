Uptown Büyük Anadolu Girne Otel’de çocuklara yönelik güzel bir organizasyon gerçekleştirildi.

Eventpark ile gerçekleştirilen muazzam organizasyonda çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.

Uptown Büyük Anadolu Girne Hotel’in kapalı salonu, çocuk etkinliklerinin vazgeçilmezi olmayı sürdürdü.

Çocuklar eğlenirken, büyükler de koru manzaralı huzur dolu atmosferde dinlenmenin tadını çıkardı.

Oto park sorununun da olmadığı etkinlik 16.00-20.00 saatleri arasında yer aldı. Sadece çocukların değil büyüklerin de güzel vakit geçirmesine yönelik etkinlik her ay yinelenecek.