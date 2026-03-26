“Altura” adlı ham petrol yüklü tankere, İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında insansız deniz aracı (İDA) isabet etti.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de bir gemiye saldırı konusuyla ilgili, "Rusya'da ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı bir geminin işletenlerin Türk olduğunu biliyoruz, makine dairesinde patlama oldu, insansız deniz aracıyla (İDA) vurulduğunu düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi" diye konuştu.

TRT Haber’in aktardığına göre Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında, Karadeniz'de bir geminin saldırıya uğramasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

Uraloğlu, “Gemide bulunan 27 Türk personelde yaralanma yok" dedi.

NTV'nin haberine göre, Rusya'dan kalkan “Altura” adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisinde patlama meydana geldi.

Acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Gemi hareketlerini izleyen vesselfinder.com sitesine göre tanker son olarak Rusya'nın Novorossiysk limanında demirliydi.

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin denizlerindeki en büyük ve kapsamlı acil müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi.

Gemi, boğazlarda ve açık denizde gemi kurtarma, çekme, kazazede barındırma 100 metreye kadar dalış operasyonları, petrol kirliliğiyle mücadele ve helikopter pistiyle nakliye işlerinde kullanılıyor.