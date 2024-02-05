Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesiyle savaşın genişleme riskinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile Amman'da görüştü.

Gazze'de tam bir ateşkes ve sivillere koruma sağlanmasının yanı sıra Gazze'nin her bölgesine yeterli ve sürdürülebilir insani yardım götürülmesine yönelik ortak çabaların sürdürülmesini ele alan iki bakan, ülkelerinin, Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerini reddettiğini belirtti.

Görüşmede Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesiyle savaşın genişleme riskinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Safedi, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek sağlamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız Bakan Sejourne ise UNRWA'nın, özellikle insani durumun kötüleştiği bir dönemde, Gazze'deki ana kuruluşlardan biri olarak kabul edildiği değerlendirmesinde bulunarak Fransa'nın, UNRWA'ya desteğini durdurmadığını bildirdi.

Sejourne ayrıca, yöneltilen ciddi suçlamaların ardından UNRWA'yı, en üst düzeyde şeffaflık göstermeye çağırdı.