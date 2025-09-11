Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, telefon ve data hizmetlerinde dün yaşanan kısa süreli aksamayla ilgili açıklama yaparak, Telefon Dairesi çalışanlarının duruma kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Bu konudaki eleştirilere yazılı açıklamayla yanıt veren Üredi, dünyanın her yerinde, en gelişmiş altyapılarda bile zaman zaman kısa süreli arızalar yaşanabileceğini söyledi.

“Önemli olan bu arızalara müdahale kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğudur. Telefon Dairesi emekçileri de yaşanan son aksaklıklara en kısa sürede müdahale etti.” diyen Hakan Üredi, açıklamasında kamusal hizmetin önemine de dikkat çekti.

Üredi, Tel-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hizmette yaşanan aksaklıkların takipçisi olacaklarını ifade etti.