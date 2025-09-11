Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, HAKSEN’in, AÖA’da örgütlü ve yetkili sendika olduğu ifade edilerek, sözleşmede çalışanlara yeni kazanımlar sağlandığı kaydedildi.

İşçi kadrosundaki çalışanların bayramlık ücretlerinin artırıldığı belirtilen açıklamada, TİS’in herkese hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, HAKSEN’in hem örgütlülüğünü büyütme, hem de örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışanların kazanımlarını artırma noktasında çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.