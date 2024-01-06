Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 4. gününde sanık avukatlarının ve savcılığın mütalaası dinleniyor.

Adıyaman’da, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyette yer alan isimlerden olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, İsias Otel davasında yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ürün Solyalı paylaşımı şu şekilde:

“İsias davası Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4. gününde. Adıyaman Adliyesi’ndeyiz.

Önce bir gün olarak tayin edilen ve üç güne uzatılan dava 4. gününe girdi.

Çok duygusal anlar yaşadık. Bazen gergin anlar.

6 Şubat mahkemede gözyaşları ile tekrar tekrar yaşandı.

Sorumluların pişkin, seviyesiz ve vicdan yoksunu tavırlarını görmek zorunda kaldık.

Her gün gece yarısına kadar süren davada dün, sanıkların ve özellikle otel sahiplerinin kasten birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmaları için avukatlarımız başvuruda bulundu.

Bugün sanık avukatları dinlenecek.

Ailelerin gözlerine bakarak savunma yapmayı, tahliye talep etmeyi deneyecekler.

Ailelerin kararlılığı, güçlü duruşu ve adalet arayışı karşısında konuşmaları pek kolay olmayacak.

Bugün Kıbrıs'a dönmesi beklenen aileler ve heyet elbette burada kalmaya ve gözlerinin içine bakmaya devam edecek.

Uzun ve gergin bir gün olacak ancak yitip giden canlara sözümüz var.

Gözümüz kulağımız mahkemenin ara kararlarında.”