Usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor.

Dün rahatsızlanması sebebiyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen açıklamada bulundu.

Görgen, şunları kaydetti:

"Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir."

Yeşilçam'ın önemli aktörleri arasında yer alan İnanır, daha önce Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 4 Nisan 2024'te taburcu olmuştu.