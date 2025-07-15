Başbakan Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

“15 Temmuz, Türk milletinin tarih sahnesindeki direniş destanlarından birini daha yazdığı gündür.

2016 yılında FETÖ terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti devletine, anayasal düzene ve milletin iradesine karşı başlattığı hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin benzersiz kararlılığıyla bozguna uğratılmıştır.

O gece Türkiye’de yaşayan onurlu insanların tamamı; sokak sokak, meydan meydan vatanına, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır.

Unutulmamalıdır ki; 15 Temmuz yalnızca 2016’da değil, 1974’te de bir ihanete tanıklık etmiştir.

15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki faşist cunta, Ada’nın tamamını Yunanistan’a bağlamak üzere ENOSİS hedefli bir darbe gerçekleştirmiştir. Ne var ki gerek Kıbrıs Türkü’nün sarsılmaz duruşu, gerekse Anavatan Türkiye’mizin Barış Harekatı 20 Temmuz bir direnişten bir dirilişe dönüştürmüştür.

Nasıl ki; Kıbrıs Türk halkı, 1974’te teslim olmamış; direniş göstermiş, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde özgürlüğüne kavuşmuşsa, Türkiye halkı da 2016’da aynı direnişi sergilemiş, darbecilere karşı devletinin ve seçilmiş iradesinin yanında dimdik durmuştur.

O yüzden 15 Temmuz, kalkışmalara karşı milletin sarsılmaz iradesinin tarihidir.

Bugün bizler, hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de, bu iki 15 Temmuz’un hatırlattığı tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Demokrasiyi, bağımsızlığı, anayasal düzeni ve halk iradesini korumak; bu coğrafyanın evlatları için hem görev hem de onurdur.

Bu vesileyle, 2016 yılında Türkiye’de şehit düşen demokrasi kahramanlarını ve 1974 öncesinde Kıbrıs’ta direniş uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum.

Darbeler yenilmeye mahkumdur. Kıbrıs Türkü ve Türk Milleti bunu tarihe altın harflerle yazmıştır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bir kez daha selamlıyorum.”

(ŞEB)