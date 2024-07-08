(Kıbrıs Postası)

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi Atatürk Meydanı’ndaki UBP tarihi Genel Merkezi’nde toplandı.

Yapılan toplantıda, kurultay tarihinin 21 Eylül olacağı açıklandı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, bugünkü Parti Meclisi’nde kurultay adaylığını açıkladı.

"Yeniden tarih yazmak için toplandık" ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, "Ulusal Birlik Partisi, gücünü köklerinden alan, Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine önderlik etmiş, bu topraklarda tarih yazmış, hatta bu salonlarda devletler kurmuş, zaferler kazanmış, iktidardan iktidara koşmuş, bu ülkenin en büyük partisidir" dedi.

Üstel, "Osmanlı Kıraathanesi’nde başlayan, Kıbrıs Türk Cemaati İslamiyesi ile devam eden, KATAK’ta ruh bulan ve Milli Parti ile can bulan Ulusal Birlik Partisi; 1918 ve 1931’de yapılan iki Milli Kongre ile daha da şahlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

"İçinde sarsılmaz bir Millet sevgisi, Türk Sevgisi ve Atatürk sevgisi barındıran bu ruh, Ekim 1975’te ise Ulusal Birlik Partisi olarak hayat bulmuş beden bulmuştur. Dr. Fazıl Küçük ’ten, Rauf Raif Denktaş’a, Dr. Derviş Eroğlu’ndan, bugünlere, yani bizlere taşınan bu meşale ve ruh, tüm saldırılara rağmen, sönmemiştir. İşte bu meşalenin aydınlattığı yoldan yürüyen Kıbrıs Türk Halkı, önce Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni, 1983 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Yani, Ulusal Birlik Partisi, bir parti olmanın çok ötesinde, bu topraklarda Cumhuriyet’in kurulmasına önderlik etmiş o milletin ta kendisidir, özüdür, sözüdür. Böylesi onurlu bir mücadelenin merkezi olan Ulusal Birlik Partisi’nin bir üyesi olmak, hele hele böylesi bir partinin genel başkanı olmaktan, ben de onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ben, tıp tahsilimi tamamlayarak ülkeme, halkımıza hizmet etmeye döndüğüm daha ilk yıllarda UBP ile tanışma şerefine sahip oldum. Çünkü o vatansever ruh bende de vardı.

Milletle bütünleşme ruhu bende de vardı. Parti büyüklerimizin ısrarlı talepleri ile mesleğimi bir kenara bıraktım… 1991 yılında Ulusal Birlik Partisi’nde aktif siyasete girdim. Ve bu ruhun gelecek nesillere ulaşabilmesi için canla başla çalışmaya başladım, hala devam ediyorum…

1991’den bugüne sizlerin büyük desteği ile milletvekili seçildim. Bu süre zarfında Meclis Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere, çeşitli bakanlıklarda görev yaptım. Şu anda meclisin de Partinin de en kıdemlisiyim. Yani bana Partinin abisi demeleri boşuna değildir. Bugün yine sizlerin teveccühü ve desteği ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak karşınızdayım ve yine gurur doluyum…"

Başbakan Üstel, "Üstlenmiş olduğum tüm görevlerde, sizlerden aldığım güç sayesinde dirayetli durdum, geri adım atmadım, inandığım her konuda sağlam durdum ve mücadele ettim. Çok söz veren bir siyasetçi olmadım. Ama, söz verdi mi ne pahasına olursa olsun bunu yerine getiren bir siyasetçi oldum. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Yarın da böyle olacaktır… Özetle sevgili kardeşlerim, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için gerekli donanıma da gerekli deneyime de gerekli cesarete de sahip olduğumu tüm UBP’liler bilmektedir. Çünkü onlar beni çok iyi tanımaktadırlar" dedi.

"Partimiz 2012 sonrası, iç çekişmeler, kavgalar ve kurultaylar yüzünden son 10 yılda ciddi sıkıntılar yaşadı" ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Yaşanan bu anlamsız kavgalar, partimizi gereksiz yere çok yıprattı. Üyeler arası ilişkilerimizi, kardeşliğimizi ve birliğimizi bozdu. Vekiller arası sevgiyi saygıyı ve uyumu sıkıntıya soktu. Türkiye ile olan ilişkilerimiz dahi bu süreçlerden olumsuz etkilendi. Yaşanan bu kavgalar, bizi iktidardan dahi etti. Ciddi sıkıntılar yaşadık. Daha sonra gerçekleşen kurultaylarda da sular durulmadı. Çekişmeler, didişmeler devam etti. Ülkede ve partide istikrarsız dönemler yaşandı. İşte ben, bu sıkıntılı dönemi atlatalım diye bana tevdi ettiğiniz görevi onurla kabul ettim.

Partinin genel başkanı oldum. Daha sonra Kurultayımızı yaptık. Kurultayımızı kavgasız, gürültüsüz, çatışmasız geçirdik. Hükümetimizi kurduk. Önce parti içi karışıklıkları ortadan kaldırdık ardından da Türkiye ile olan ilişkilerimizi toparladık. Şükürler olsun ki o sıkıntılı dönemi, kardeşliğimizi yeniden kurarak, birlik içinde atlatmayı başardık.

Bu süre boyunca parti içerisinde, milletvekillerimiz ve üyelerimizin bozulan birliğini sağlamak adına elimden gelen tüm çabayı ortaya koydum… Tüm partililerimizi kucakladım, herkese eşit mesafede durdum.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, istikrarlı bir hükümetle yolumuza devam ettik. Hala devam ediyoruz. Ankara Hükümetleri ile yakaladığımız uyum çerçevesinde, imzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Antlaşmalarında gerek kaynaklarda gerekse gerçekleşmelerde tarihi rekorlara imza attık.

Yıllardır istikrar eksikliği ve yaşanan çekişmeler yüzünden yapılmayan, yapılamayan pek çok yasayı, reformu, projeyi hayata geçirmeye başladık. Belediyeler Reformu gibi önemli bir reforma imza attık. Yıllardır bitirilmeyen Yeni Havalimanı projesini bitirdik ve hizmete açtık. Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. Havalimanı Turizmimize önemli katkılar sağlıyor.

Asrın en büyük projesi olan ve 2009 yılında UBP bildirgesinde yer alan, Dr. Derviş Eroğlu tarafından ilk adımları atılan ve Allah Rahmet eylesin Genel Başkanımız İrsen Küçük tarafından sürdürülen ve hayat bulan su projesinin, en önemli ikinci aşamasına geçtik. Ortaya koyduğumuz çalışmalarla, yaşam suyunu şimdi ovalarımızla buluşturmaya başladık.

Çeyrek asırdır yapılmayan engelli istihdamlarını yaptık.

KKTC tarihinin döviz bazlı en yüksek asgari ücretine ulaştık, çalışanın, emeklinin, işçinin yanında durduk. Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kaynak bulduk, kaynak yarattık ve çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmedik.

Gençlerimize ilk evim kredisi, kadınlarımıza iş kurma ve geliştirme kredileri sağladık.

10 yıldır kaynak bulunamadığı için uluslararası alanda bizi sıkıntıya düşüren Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak aktardık. Davaları sonuçlandırdık. Tazminatları ödedik. Hala geriden geliyoruz ama yeni kaynaklar da bulduk. Tüm kararları sonuçlandıracağız. Yıllardır atıl duran Güzelyurt Hastane projesini kaynak bulduk yeniden başlattık. Karpaz bölgesi için, Pamuklu ’ya sağlık merkezi, Maraş’a sağlık ocağı projelerini başlattık. Gençlerimize bu dönemde ayrıca önem verdik. Destek verdik. Ev kredileri sunduk.

Çok yakında yapımına başlanacak Sosyal Konut Projelerini 30 yıllık bir sürecin ardından yeniden devreye soktuk.

Kanayan bir yara olan kırsal kesim arsalarının alt yapı çalışmalarının önemli bir bölümünü tamamladık. Şehit ailesi arsalarına yapılan ilk etap evlerle ilgili yıllardır devam eden tapu sorunlarını çözdük, insanlarımızı tapularına kavuşturduk. Kaynak sorunları ve istimlaklar yüzünden yarım kalan Leke – Güzelyurt Çift şerit yol projesini, Balalan Yeni Erenköy yol projesini daha hükümete gelir gelmez çözdük hizmete açtık.

Alsancak Lapta çevre yolu projelerini tamamladık. Eksiklerini ortadan kaldırmak için hala çalışıyoruz. Köy yollarında da önemli iyileştirmeler yaptık.

Yeni Girne Hastanesi’nde son aşamaya geldik. Yıllardır atıl duran Antik Liman Projesini, yıllardır beklenen hızlı internet 5G projelerini hayata geçirdik. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi süresince bir devletin yapması gereken her şeyi yaptık. Yardıma koştuk. Yardım ettik.

Vatandaşlarımızın acılarında da kederlerinde de mahkeme süreçlerinde de hep yanlarında bulunduk.

Türkiye’ye nüfus oranla en çok yardım yollayan ve kurtarmacı yollayan ülke biz olduk. Tek millet 2 devlet sloganını sözde bırakmadık. Tarihte görülmemiş sayıda okul projesini devreye soktuk. Gönüllüler bulduk. Onları teşvik ettik.

Düzenlediğimiz kampanyalarla pek çok yeni okulu eğitimin hizmetine soktuk. Deprem felaketinden sonra tüm okul ve kamu binalarımızın depreme karşı dayanıklılık testlerini yaptırdık. Yapılan projelerle onları güçlendirme çalışmalarını başlattık. İnsan odaklı siyaset yapmaktan hiç vazgeçmedik.

Yabancıların konut alımlarını bir düzene kavuşturmak adına tarihi bir yasayı meclisten geçirdik. Bir yandan ülkeye giriş ve çıkışların denetim altına alınması, diğer yandan da yatırımların istikrarlı şekilde devam etmesi dengesini bozmadan gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Uluslararası alanda atmış olduğumuz adımlarla, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerimizi zirveye taşıdık. Yine bu dönemde Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi anayasal adımızla gözlemci üye olduk. Bu inanılmaz bir tarihi başarıdır.

Bu gelişmenin ardından gerek kurumsal anlamda gerekse sivil toplum kuruluşlarımız uluslararası ilişkiler düzeyinde Türk Devletleri ile ilgili çok önemli ilişkiler geliştirmeye başladılar. Özellikle Azerbaycan ilişkilerini tarihin en üst seviyesine ulaştırdık.

2020 yılında partimizin ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna uygun olarak, Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye ile uyumlu bir şekilde çalıştık. Yeni vizyona sahip çıktık, Cumhurbaşkanımız yalnız bırakmadık. Hep destekledik.

Ülkemizin yanında Partimiz için de çalışmaya devam ettik. Ulusal Birlik Partisi’ni, Türkiye’nin Ak Partisi ve Azerbaycan’ın iktidar partisi ile aynı masada buluşturduk. Partimiz adına Tarihimizin ilk uluslararası iş birliği protokolüne imza attık. Alternatif tüzük çalışmaları yaptık. Tüm özel günlerde ve hiç ara vermeden sürdürdüğümüz köy gezilerinde partililerimizi buluşturduk, kaynaştırdık.

Partimizde eğitim konularına da ağırlık verdik. Siyaset Akademilerini düzenledik, gençlerimizi siyasete hazırladık. Güneş gazetesi, Güneş TV, web siteleri ve sosyal medya sayfalarımızı geliştirdik.

Yaşanan onca seçime ve yapılan harcamalar sonrası ortaya çıkan borç yüküne karşın, Mali açıdan partiyi tarihin en güçlü pozisyonlarından birine getirdik. Partimizin bugün tek kuruş borcu yok. Mali açıdan dimdik ayaktayız. Borcumuz yok paramız var…

Partiye gelmiş geçmiş tüm genel başkanların en büyük hayali olan, partimize çağa uygu bir genel merkez binası yapımı konusunda da adımlar attık. Projesini yaptık, yeri ile ilgili çıkan bazı sorunları aştık. Ağustos ayı içinde temelini hep birlikte atıyoruz. Dediğim gibi, söz verdik ve yapıyoruz.

Bu dönem içerisinde, geçmiş dönemlerde düştüğümüz hatalara düşmeden, kavga dili ile değil, uzlaşı dili ile hareket ediyoruz. Partimizi gereksiz tartışmalara sokmuyoruz. Çatışmalara izin vermiyoruz. Partimizi bu anlayışla birlik ve kardeşlik içinde, geleceğe taşıyoruz. Bu süre içerisinde, bizi hedeflerimize ulaşmamızda geciktiren pek çok gelişme de oldu. Ekonomik sıkıntılar, deprem felaketinden doğan sıkıntılar, pandeminin yarattığı sıkıntıların günümüze yansıması gibi sorunlar, bazı hedeflere ulaşmamızı geciktirdi. Ama asla pes etmedik. Yola devam ettik.

Bugün gündemimizde UBP Kurultayı var; Bu konuda da bir şeyler söylemek istiyorum Ulusal Birlik Partisi bir kurultaylar partisidir. Ulusal Birlik Partisi kurultayları, hep şenlik içinde geçer. Ulusal Birlik Partisi, her kurultayından daha da güçlenerek çıkar. Partimiz yeni kurultayını da birlik ve bütünlüğünü bozmadan, bir demokrasi şöleni içinde, şenlik içinde gerçekleştirecek ve bu kurultaydan da çok daha güçlü çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın…

Parti tabanımızdan yükselen, güçlü ve samimi taleplerin bir sonucu olarak, Partimize uzun yıllar emek veren değerli abilerimizin ve kardeşlerimizin, Parti üyelerimizin, Parti Örgütlerimizin, Örgüt Başkanlarımızın, Merkez Karar Yürütme kurulu üyelerimizin, Parti Meclisimizin, Milletvekillerimizin önemli bir kısmının, Belediye başkanlarımızın, İlçe başkanlarımızın Kadın kollarımızın, Gençlik kollarımızın ve bakanlarımızın ortak ses ve istencine uygun olarak, partimiz ve ülkemizdeki siyasi istikrarın devamı, Partide sağladığımız birlik ve bütünlüğümüzün daha da ileriye taşınması, Başlattığımız projelerimizin tamamlanması, imzaladığımız iktisadi ve mali iş birliği antlaşmalarının aksamadan devam etmesi için Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurultayında parti genel başkanlığına yeniden aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu konuda bana destek veren, beni yüreklendiren, yüreği parti ve millet sevgisi dolu tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.