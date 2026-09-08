Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıp insanlara ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaları güçlendirecek, süreci hızlandıracak yeni imkan ve ilave uygulamaların devreye alınması için Ankara’daki üst düzey temaslarını sürdürüyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüştü.

Üstel’e Ankara’daki temaslarında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da eşlik ediyor.

Başbakan Üstel, bugün saat 13.30’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya da katılıyor.

İlgili tarafların katılımıyla yapılacak toplantıda, kayıp insanlara ulaşmak amacıyla devam eden çalışmalara destek sağlayacak yeni teknik imkanlar, ilave uygulamalar ve süreci hızlandıracak alternatif yöntemler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantıda ayrıca batığın çıkarılmasına yönelik teknik imkanlar ve atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

Üstel, hükümetin temel önceliğinin kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile tam iş birliği içinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.