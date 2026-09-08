Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin temasları çerçevesinde yarın ara bölgede yeniden bir araya gelecek.

Liderlerin görüşmesi saat 10.30’da başlayacak.

İki liderin 2 Eylül’de yapılması planlanan görüşmesi, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından ertelenmiş ve yeni görüşme tarihi 9 Eylül olarak belirlenmişti.

Yarınki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau da dün görüşmeye ilişkin hazırlık amacıyla bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın da bu süreçte adaya gelmesi planlanıyordu. Ancak Holguin’in öngörülen ziyareti sağlık nedenleriyle ertelendi.

Güney basınına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Holguin’in eylül ayı sonunda New York’ta BM Genel Kurulu çerçevesinde iki liderle görüşmesi bekleniyor.

Hristodulidis de dün yaptığı açıklamada, Erhürman ile New York’a gitmeden önce iki veya üç kez daha görüşmeyi umduğunu ifade etti.

-Liderler haftada en az bir kez görüşme konusunda anlaşmıştı

Erhürman ile Hristodulidis, 26 Ağustos’ta ara bölgede yaklaşık üç saat süren görüşmelerinin ardından temaslarını yoğunlaştırma ve haftada en az bir kez, gerektiğinde ise daha sık bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin ardından ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda güven yaratıcı önlemler, görüşme metodolojisi ve Kıbrıs sorununun esasına ilişkin konular ele alınmıştı.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, güven yaratıcı önlemler kapsamında mayınların temizlenmesi, yeni geçiş noktaları açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spor, düzensiz göç ve afetlerle mücadelede ortak mekanizmalar kurulması konularında ilerlemeye hazır olduklarını belirtmişti.

İki lider, görüşmenin ertesi gününde Sivil Toplum İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi üyelerinin isimlerini açıklamıştı.

Guterres, temmuz sonunda Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların ardından belirlenen konularda yeterli hazırlık ve ilerleme sağlanmasının ardından Kıbrıs konusunda yeni bir genişletilmiş 5+1 toplantı düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.