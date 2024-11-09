Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile onun izinden gitmiş, kurtuluş mücadelesi vermiş ve kendi devletini kurabilmiş bir halk olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını ifade eden Üstel, "Atatürk’ün devrim ve inkılaplarını benimseyen Kıbrıs Türkü’nün kalbindeki müstesna yeri her zaman bakidir" dedi.

Üstel 10 Kasım mesajında şunları ifade etti;

"İlimi, bilimi ve çağdaşlığı benimseyen, vatanı ile ulusuna yüce duygularla bağlanmış, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, milletini seven, kendini ulusuna adamış Atatürk, dünya liderleri arasında yerini almıştır.

Atatürk Modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan devrimlerin de baş mimarıdır.

Atatürk’ün devrim ve inkılaplarını benimseyen Kıbrıs Türkü’nün kalbindeki müstesna yeri her zaman bakidir.

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Türkleri Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile onun izinden gitmiş, kurtuluş mücadelesi vermiş ve kendi devletini kurabilmiş bir halktır.

Eminim ki sonsuza dek yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri Atatürk’ün ilkeleri ışığında daha güzel yarınlara yürüyecektir.

Kıbrıs Türk Halkı “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerinin sahibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan asla ayrılmayacak, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun”.