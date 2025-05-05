Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını içeren Cumhuriyet Yerleşkesinin, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, özgüveninin, devletine olan inancının ve istikbaline sahip çıkma kararlılığının somut bir tezahürü ve mührü olacağına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasında gerçekleştirilen ilk oturuma ilişkin mesaj yayımlayan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme, egemenlik ve kendi kendini idare etme mücadelesinde bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştığını belirtti. Üstel, “Bugün ilk oturumunu gerçekleştiren Meclisimizin bu tarihi ve özel gününü selamlıyorum.” dedi.

-Bugün yeni bir dönem başlıyor

Mesajında, "Bugün yeni bir dönem başlıyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkının geleceğine damga vuracak ve ileride tarihi pek çok karara tanıklık edecek; devletimize yaraşır, halkımızın iradesini yansıtan yepyeni meclis binamızda ilk günü yaşıyoruz.” ifadelerine yer veren Üstel, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde oluşturulan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi ve Temsilciler Meclisi’nin, halkın seçme ve seçilme hakkını kullanarak kurulan ilk parlamenter demokratik kurumlar olduğunu belirtti.

1963’te Rum tarafının anayasayı ihlal ederek Kıbrıs Türklerini devletten dışlaması sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiilen dağıldığını anımsatan Başbakan Üstel, bunun üzerine, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına cevap vermek ve iradesini temsil etmek amacıyla Genel Komite’nin kurulduğunu ve bu komitenin 1967 yılına kadar görev yaptığını hatırlattı.

Başbakan Ünal Üstel, 27 Aralık 1967’de Kıbrıs Türk Yönetimi’nin ilan edilmesinin ardından halkın iradesinin temsil edildiği merkezin Ulusal Birlik Partisi’nin Sarayönü’ndeki genel merkezine taşındığını hatırlatarak, bu binanın, 1970 seçimlerinde yeni dönemin temsilcilerinin belirlendiğine, 1 Ekim 1974’te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nin ve 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanına tanıklık ettiğini belirtti.

Sarayönü’ndeki meclis binasından sonra, 13 Şubat 1978’de 47 yıl boyunca halka hizmet veren meclis binasına geçildiğini ifade eden Üstel, bugün "Eski meclis" olarak bilinen binada alınan en önemli kararın, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı olduğunu vurgulayarak, bağımsızlık bildirisinin burada okunduğunu ve Cumhuriyetin tüm dünyaya ilan edildiğine dikkat çekti.